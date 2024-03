Plutão em Aquário: as previsões astrológicas e o que significa para você e para o mundo

Plutão em Aquário: Quais as previsões astrológicas e o que isso significa para você e para o mundo - Um tempo de transformação está chegando! A mudança (lenta) de Plutão para Aquário é uma mudança de vibe: aquela em que os temas aquarianos encontram a influência da morte e do renascimento do planeta-anão. Aquário rege a inovação, a tecnologia, a internet, o humanitarismo e o poder coletivo. Pode valorizar o intelecto e as ideias em detrimento das atividades práticas. Plutão vem para transformar e renovar as áreas da vida regidas por Aquário, para que o que não funciona mais possa ser retirado, reaproveitado e trazido à nossa consciência para efetuar mudanças. Intrigado? Clique na galeria a seguir para descobrir o que o trânsito de Plutão em Aquário significa para o seu signo e para o mundo em geral.

