Homem mata quatro vizinhos após suposta exibição sexual às suas filhas

O homem responsável por matar quatro vizinhos no Dia dos Pais, no estado norte-americano de Idaho, cometeu o crime depois de uma das vítimas ter se exibido sexualmente para suas filhas.

Majorjon Kaylor, de 31 anos, foi detido e acusado de quatro homicídios. Em tribunal, o homem admitiu ter "perdido a cabeça" devido ao comportamento indecente do vizinho.

Ele agora enfrenta uma possível sentença de prisão perpétua.

O incidente ocorreu na pequena cidade de Kellogg, onde pouco mais de 2.200 pessoas vivem em uma comunidade mineradora nas montanhas. Segundo as autoridades do condado de Shoshone, citadas pela ABC News, o alerta foi recebido por volta das 19h30, horário local. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram quatro pessoas mortas dentro da casa, com ferimentos à bala, e detiveram o homem que estava presente.

As vítimas são Kenneth Guardipee, de 65 anos, sua filha Kenna Guardipee, de 41 anos, e os dois filhos dela, Devin Smith, de 18 anos, e Aiken Smith, de 16 anos.

A polícia confirmou que uma semana antes, recebeu uma ligação da esposa de Majorjon denunciando o vizinho Devin Smith, que supostamente se posicionou em frente à janela do quarto dela e se masturbou enquanto ela e sua filha estavam brincando do lado de fora.

Embora nenhuma prisão tenha sido efetuada após a ligação, foi recomendado ao Ministério Público que acusasse Devin de exposição indecente.

Antes do tiroteio, a família do acusado teve uma discussão com as vítimas, após pedirem à mãe dos jovens que tomasse alguma providência em relação aos comportamentos obscenos deles.

