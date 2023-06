'Titan'. Ex-produtor dos 'Simpsons' que já fez viagem "não está otimista"

À medida que as autoridades lutam contra o tempo para resgatar os cinco tripulantes que embarcaram em uma aventura para visitar os destroços do Titanic e desapareceram no domingo, a viagem feita no submarino 'Titan' está sendo analisada e lembrada por aqueles que já a realizaram.

É o caso de Mike Reiss, que revelou à BBC esta semana que já fez essa viagem três vezes. O ex-produtor da série 'Os Simpsons' expressou pouco otimismo em relação à missão de resgate dos tripulantes do 'Titan'.

"Conheço a logística [da viagem] e sei como o oceano é vasto e o submarino é pequeno", disse ele à emissora.

"Se está no fundo, não sei como alguém conseguirá acessá-lo, muito menos trazê-lo à superfície", continuou. Vale lembrar que, de acordo com David Concannon, conselheiro da OceanGate Expeditions, que supervisionou a missão, o oxigênio no submarino deverá se esgotar por volta das 11h30 em Lisboa.

Reiss também compartilhou que em uma das três viagens que fez com a empresa OceanGate Expeditions, "quase perderam a comunicação".

Os tripulantes tiveram que assinar um termo de responsabilidade, e aqueles que já realizaram a viagem garantem que essa possibilidade é real.

O jornalista da CBS, David Pogue, também fez a viagem no ano passado e admitiu que hesitou em embarcar, já que alguns componentes do submarino pareciam "um pouco improvisados". Pogue também afirmou que encontrar a embarcação será um desafio para as equipes e defende que ninguém conseguirá sobreviver. "Não há backup, não há cápsula de escape", disse ele. "É chegar à superfície ou morrer", acrescentou em declarações à BBC.

O submarino 'Titan', que realiza viagens turísticas aos destroços do Titanic no Oceano Atlântico, desapareceu no domingo. A Guarda Costeira dos Estados Unidos informou que um avião canadense detectou sons subaquáticos durante as operações de busca.

