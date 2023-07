Fogos obrigam turistas a deixar hotéis na ilha grega de Rodes

A Grécia enfrenta uma longa onda de calor e os incêndios florestais parecem não dar tréguas, nomeadamente na ilha de Rodes, onde centenas de turistas tiveram de deixar os hotéis onde estavam hospedados.

As imagens divulgadas nas redes sociais mostram a evacuação, ao mesmo tempo que o céu aparece alaranjado e coberto de fumaça. Segundo a imprensa internacional, este sábado quatro locais nas proximidade de Kiotari e Lardos foram evacuados.

Ao mesmo tempo, os utilizadores vão compartilhando os seus relatos, com algumas queixas quanto à falta de informações por parte das autoridades e das companhias aéreas. Os turistas dizem ter deixado todos os seus pertences nos hotéis, enquanto fogem a pé.

"Jet2, onde estão vocês? Sem ajuda, contato ou orientação. Tive de caminhar 4 milhas (pouco mais de 6 quilômetros) no calor em trilhos de terra com fumaça e cinzas com uma criança de 5 anos. Sem pertences", escreveu Jon Hughes, turista, no Twitter.

"São centenas de pessoas sem nenhuma instrução ou orientação sobre o que devem fazer, sem água", escreveu outa utilizadora, identificada como Aimie Marshall.



"Nenhum contato da TUIUK ou de funcionários do hotel. Houve um alerta então saímos rápido! Pouco antes de todo o hotel ser evacuado e deixados sem pertences", "Moradores, turistas e funcionários sazonais deixaram hotéis e casas em Kiotari e Lardos, devido ao incêndio florestal fora de controle na ilha grega de Rhodes. A polícia diz que cerca de 15.000 pessoas receberam ordem de evacuação", lê-se noutras publicações.

A imprensa local diz que três hotéis foram atingidos pelas chamas.

No combate ao fogo estão centenas de bombeiros, apoiados por meios aéreos. Além disso, três navios da guarda costeira e um dos exército estavam também, além de barcos particulares, evacuando pessoas das praias.

Veja na galeria acima um vídeo que mostra os turistas deixando os hotéis.

