Passagem do tufão Khanun pelo Japão causa dois mortos e 60 feridos

Um homem de 90 anos faleceu em Ogimi após ficar preso em uma garagem que desabou devido a ventos fortes na noite de terça-feira, conforme noticiado pela televisão pública NHK.

Em Uruma, uma mulher de 89 anos também perdeu a vida em um incêndio causado por velas utilizadas para iluminar a casa após uma interrupção no fornecimento de eletricidade.

O tufão deixou aproximadamente 60 feridos, incluindo uma pessoa com o braço quebrado ao tentar desviar de uma árvore caída pelo vento e um homem ferido pelos estilhaços do vidro de sua casa.

Segundo a Okinawa Electric Power, a concessionária de energia local, cerca de 24% das casas, ou seja, aproximadamente 156 mil residências na região de Okinawa, ainda estavam sem energia nesta madrugada.

A empresa admitiu estar pessimista em relação aos trabalhos de restabelecimento do fornecimento de eletricidade devido ao temporal. Inúmeros voos de e para Naha, Miyako, Shin-Ishigaki e Shimojishima, os principais aeroportos de Okinawa, foram cancelados hoje, afetando 314 voos e cerca de 40 mil passageiros. O tufão Khanun, o sexto da temporada no Pacífico e classificado como "muito forte" pela Agência Meteorológica do Japão, encontrava-se, às 10h45 , a cerca de 230 quilômetros a sudoeste da ilha de Kumejima, no arquipélago de Okinawa. Massive floods due to Typhoon Khanun in Okinawa, Japan ??



TELEGRAM JOIN https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/fJH1NZjhpi — Disaster News (@Top_Disaster) August 2, 2023

Apesar do pior já ter passado, as autoridades japonesas pedem à população para continuar a ter cuidado devido ao risco de tempestades, ventos fortes, ondas altas e deslizamentos de terra relacionados ao tufão.

O Khanun move-se lentamente na direção oeste-noroeste, com rajadas de vento de até 216 quilômetros por hora, em direção ao leste da China, conforme indicam as autoridades meteorológicas japonesas.

No norte de Taiwan, as autoridades anunciaram hoje o encerramento de escolas e serviços públicos em cidades como a capital Taipei e Nova Taipei, Keelung e Yilan, conforme relata a agência de notícias taiwanesa CNA.

As autoridades meteorológicas de Taiwan alertaram na quarta-feira que a passagem do tufão Khanun pelo norte da ilha pode levar à queda de até 80 milímetros de chuva num período de 24 horas.

No início da semana, as autoridades das Filipinas já haviam emitido alertas contra possíveis inundações e deslizamentos de terra devido à influência do Khanun, numa altura em que o país ainda se recupera da passagem do tufão Doksuri, que causou pelo menos 25 mortes.

Leia Também: Levada até ao altar por 15 homens, incluindo o agente que deteve o pai.