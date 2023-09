Idosa faz parapente com os cães. Já voaram mais de 500 vezes juntos

Corinne Dhenin, uma suíça de 68 anos, possui duas paixões: o parapente e seus cães Phoebe e Megabyte. Ela não hesita em levá-los para qualquer lugar, inclusive quando vai para o céu.

Ao longo de 15 anos, Corinne, que é avó de quatro netos, compartilhou mais de 500 aventuras aéreas com seus amigos peludos, não se importando com a opinião dos que desaprovam.

"Comecei a fazer parapente em encostas muito pequenas com o Megabyte. Nosso primeiro voo foi a apenas alguns metros de altura", disse Corinne à South West News Service. A partir daí, ela levou seu cão cada vez mais alto.

"Chegamos a fazer voos com mais de 900 metros de altura", revelou a suíça, assegurando que os cães gostam da atividade tanto quanto ela.

"Quando as pessoas descobrem que levo meus cães para praticar parapente, a reação delas não é positiva. Dizem que sou egoísta e que não é justo para eles. Quero deixar claro que meus cães gostam de vir comigo. Eles gostam tanto disso quanto eu", garantiu a aposentada.

Megabyte ficou velho demais para continuar voando, então agora apenas Phoebe faz parapente com a dona. "Quando levei Phoebe para voar pela primeira vez, com seis meses, ela entrou em pânico e tentou subir até mim no ar", confessou Dhenin à South West News Service, acrescentando que a cadela "logo percebeu que estava bem e que não ia cair".

Agora, Phoebe adora tanto a atividade que já fez 230 voos com a dona. "Quando me vê preparando o equipamento, vai até a porta e não me deixa sair sem ela", acrescentou Corinne.

Além do parapente, Phoebe também gosta de asa delta, esqui e viajar em aeronaves.

Corinne, mãe de três filhos, começou a praticar asa delta em 1981, quando era responsável por uma empresa de pesquisa de mercado. Contudo, ela encontrou algumas dificuldades e rapidamente se voltou para o parapente. Com um currículo impressionante, a idosa já realizou mais de 1.300 voos em 200 montanhas diferentes.

