Urso invade piquenique de aniversário do filho e devora comida. Veja

Uma mãe mexicana demonstrou grande coragem ao proteger seu filho depois que um urso pulou sobre a mesa onde estavam fazendo um piquenique e devorou os tacos e enchiladas preparados para celebrar o aniversário do menino.

Silvia Macias, da Cidade do México, viajou até o Parque Chipinque, na cidade de Monterrey, no norte do país, para comemorar o 15º aniversário de seu filho Santiago, que tem síndrome de Down.

Pouco depois de se sentarem para comer a refeição que trouxeram, um urso apareceu e invadiu a mesa, começando a comer batatas fritas, enchiladas, tacos e salsa.

Um vídeo gravado pela amiga de Silvia, Angela Chapa, mostrou a mãe a apenas centímetros da boca do urso, segurando seu filho Santiago e protegendo seus olhos com a mão. Durante todo o incidente, Silvia manteve o olhar baixo para evitar que o urso se sentisse ameaçado.

"O pior é que Santiago poderia ficar com medo", disse Macias em uma entrevista à Associated Press na terça-feira, acrescentando que seu filho tem muito medo de animais. "Qualquer animal o assusta muito", ela apontou.

Ela explicou que cobriu os olhos do filho para evitar que ele gritasse ou corresse, caso ficasse assustado. "Eu tinha medo de que se ele ficasse assustado, gritasse ou assustasse o urso, o urso reagisse", enfatizou.

"Ela também mencionou as palavras que disse ao filho durante esse momento: 'Vamos jogar um jogo em que cobrimos os olhos do Santiago e vamos agir como estátuas'", acrescentou. Foi exatamente isso que fizeram: Santiago permaneceu imóvel, embora "o urso estivesse muito próximo enquanto comia". "Dava para sentir até o cheiro do urso", disse.

Depois de se satisfazer com a comida, o urso foi embora e tudo terminou bem. Apesar do momento desafiador, Silvia não se considera uma heroína. "Acho que sou apenas uma mãe que protegeu seu filho", concluiu.

