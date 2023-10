Governador da Califórnia derruba criança durante jogo

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, foi flagrado derrubando uma criança durante uma partida de basquete na China. O momento aconteceu durante uma visita a uma escola no país, quando o político exagerou na força ao tentar chegar ao cesto e jogou um dos pequenos adversários ao chão.

O vídeo do incidente foi compartilhado pelo RNC Research, um braço do Comitê Nacional Republicano. Nas imagens, é possível ver Newsom e a criança caindo no chão. O governador então o abraça e dá-lhe palmadinhas nas costas enquanto se levantam.

Um porta-voz do gabinete de Newsom disse à Fox News Digital que o incidente aconteceu durante uma visita à Yuying School, uma escola pública em Pequim. O porta-voz afirmou que Newsom se desculpou com a criança e que "não pretendia machucá-lo".

O incidente aconteceu durante uma viagem de uma semana de Newsom à China, onde o governador da Califórnia se encontrou com o líder chinês Xi Jinping, em Pequim, na quarta-feira.

