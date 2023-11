Após furacão Otis, policial amamenta bebê que não comia há dois dias

O furacão Otis, que atingiu a cidade de Acapulco, no México, no final de outubro, deixou um rastro de destruição e morte. Mas, em meio à tragédia, uma imagem de solidariedade se destacou e viralizou nas redes sociais.

Na foto, uma policial é vista a amamentar um bebê. A agente trata-se de Arizbeth Ambrosio, que pertence às forças da Secretaria da Segurança de Cidadania (SSC) e foi destacada para o local para ajudar nos trabalhos de salvamento e resgate.

Arizbeth encontrou o bebê, ao colo da tia, chorando incessantemente. Como mãe de duas crianças, uma delas ainda bebê, ela não hesitou em sentar-se e dar-lhe de mamar.

"Foi um momento muito bonito. Foram várias emoções. Estava a dar leite a um bebé que não conheço e a pensar no meu, que estava longe", disse a agente à BBC. "Sei que os meus filhos estão em boas mãos, com o seu pai e a sua tia, e isso dava-me tranquilidade. Mas com o bebé de Acapulco... são coisas que não se conseguem explicar. Foi um momento muito bonito."

A imagem de Arizbeth Ambrosio amamentando o bebê se tornou um símbolo de solidariedade e esperança em meio à tragédia. A policial foi promovida e recebeu elogios de seus superiores e da população.

O furacão Otis atingiu a cidade de Acapulco com a categoria 5, o nível mais alto na escala Saffir-Simpson. O ciclone causou 48 mortes e danos materiais avultados.

A cidade de Acapulco ainda está se recuperando dos efeitos do furacão. As autoridades trabalham para reconstruir as áreas afetadas e ajudar as famílias que perderam tudo.

