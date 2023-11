Veado causa estragos em loja de lingerie nos EUA; veja as imagens

Um veado invadiu uma loja de lingerie em Lansing, no estado norte-americano de Michigan, no domingo, e as imagens do incidente foram compartilhadas nas redes sociais.

No vídeo, captado pelas câmeras de segurança da loja, é possível ver o animal entrando de rompante, partindo um manequim e derrubando algumas peças. Uma pessoa que estava na loja se desviou do animal a tempo.

As imagens também mostram duas pessoas assistindo ao que se passa do lado de fora da loja, com o veado "mudando a vitrine" enquanto bate no vidro.

O dono da loja disse que ninguém ficou ferido, mas vários vidros foram quebrados. A loja vai fechar temporariamente para fazer reparos.

O veado acabou por sair do local por conta própria.

Veja as imagens na galeria acima.

Leia Também: Adolescente com fortes "cólicas" tinha 21 ímãs no estômago e intestinos