Donos levam cadela paralítica à neve e a reação já é viral; assista

Quando o amor pelos animais é verdadeiro, os donos são capazes de fazer tudo pelos seus amigos de quatro patas.

É o caso de Olivia, uma golden retriever, que apesar de ser paralítica, pode se gabar de ter uma vida feliz. Isso porque tem donos que a adoram e que tentam proporcionar-lhe momentos inesquecíveis.

O vídeo que mostramos acima é prova disso.

Os seus donos, segundo o La Vanguardia, levam-na para todo o lado e, neste caso, quiseram que ela sentisse a neve.

Transportaram-na até lá e deitaram-na num monte de neve. A sua reação tornou-se viral.

"Que bom! Cuidar de animais com necessidades especiais é muito gratificante. Gostaria que mais pessoas adotassem cães idosos ou cães com problemas, é uma experiência muito positiva para ambas as partes", pode ler-se entre os vários comentários.

Leia Também: Mulher conta como a mãe estragou a revelação do seu vestido de noiva