Menina escreve carta ao Papai Noel e pede... que lhe façam menos bullying

O bullying sempre existiu, mas só recentemente passou a ser chamado pelo seu nome. À medida que os casos começaram a ser denunciados, mais crianças e jovens se identificaram como vítimas desse tipo de agressão.

O aumento no número de casos pode ser atribuído, em parte, ao fato de as vítimas estarem se sentindo mais seguras para compartilhar suas experiências com os adultos. No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer para erradicar o bullying do mundo.

Uma prova disso é a carta que uma criança de 8 anos escreveu ao Papai Noel e que está emocionando a internet. A mãe da menina compartilhou a missiva em seu perfil no TikTok, onde recebeu milhares de comentários.

Na carta, a menina lista as coisas que gostaria de ganhar no Natal. Entre uma série de objetos tecnológicos, ela escreve: "quero mais amigos e menos bullying para mim".

Os comentários ao vídeo são uma mistura de tristeza e urgência em agir. A maioria dos internautas destaca a necessidade de se fazer algo a respeito do problema, enquanto outros expressam o desejo de que mais crianças não tenham medo de compartilhar com seus educadores o que estão vivendo na escola.

