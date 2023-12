"Choque": Ouve espirros vindos de árvore de Natal e descobre um gambá

Uma moradora do Texas, nos Estados Unidos, encontrou um gambá escondido dentro da sua árvore de Natal após ter ouvido espirros vindos do interior.

Em dois vídeos partilhados no TikTok, no final do mês de novembro, a internauta @brettbratt359 mostrou o momento e contou o que aconteceu.

"Não faço ideia de como este gambá entrou em minha casa e subiu para a minha árvore. E estou tentando tirá-lo de lá, mas ele não me deixa e eu não sei o que fazer", revelou a internauta em um dos vídeos.

Nas imagens é possível ver o gambá na árvore de Natal e a utilizadora falando com ele. "Amiguinho, como entrou na minha casa e na minha árvore sem que eu percebesse? É muito fofo, mas não sei o que fazer".

Depois de o seu primeiro vídeo sobre o gambá ter obtido 4,3 milhões de visualizações, a jovem publicou um vídeo subsequente explicando melhor como o encontrou e o prendeu.

"Ouvi um espirro. Olhei para o lado e tenho três cães e um gato, por isso pensei que um deles estivesse lá, mas não estavam. Então, pensei que talvez fosse louca e continuei a trabalhar", revelou.

Em seguida, @brettbratt359 voltou a ouvir o barulho, "mas um pouco mais alto e outros ruídos". "Levantei e comecei a ver se o meu gato estava preso atrás do sofá ou dormindo na janela", continuou.

"Mas quando estava olhando em volta, vi uma cauda de rato muito grande e comprida e parei porque estava em choque. Não sabia o que era", acrescentou.

A mulher explicou que pegou em algumas luvas de borracha e tentou afastá-lo da árvore, mas que ele estava agarrado a ela com força e não a largava. "Foi uma luta", frisou.

O gambá acabou por cair no chão e depois correu para frente e para trás em cima dos seus sofás, até que a internauta finalmente conseguiu apanhá-lo.

Veja o vídeo do animal na árvore de Natal na galeria acima.

