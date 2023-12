Passageiro é expulso de voo e acaba detido após agredir policial; veja

Um homem polonês foi detido e expulso de um voo da Spirit Airlines, no domingo, depois de agredir um policial no interior do avião.

O incidente ocorreu no Aeroporto Internacional Ernesto Cortissoz, em Barranquilla, na Colômbia, quando o avião se preparava para partir para Miami, nos Estados Unidos.

O homem, que não foi identificado, teria discutido com outros passageiros durante o voo. Ao ser escoltado por um comissário de bordo e por um policial para fora do avião, foi novamente abordado por outros passageiros.

"Você gostaria de estar na América", ouve-se o homem responder a um dos passageiros. "Vai se lixar", diz a outro.

Posteriormente, entre a confusão, o homem acaba por dar início às agressões, tal como mostram as imagens.

O homem acabou por ser imobilizado no chão e foi levado sob custódia.

A Spirit Airlines disse ao New York Post que não tolera "qualquer tipo de comportamento agressivo" e que o passageiro em questão já não é "bem-vindo em nenhum" dos seus voos.

"Forneceremos toda a assistência necessária às autoridades relevantes enquanto investigamos este assunto", acrescentou.

A polícia revelou que o homem, que mora nos Estados Unidos, estava alcoolizado quando a polícia entrou no avião e que atribuiu o seu comportamento a uma batalha pela custódia do filho, que atualmente vive com a mãe na Colômbia.

O tribunal não decidiu a seu favor, o que terá "levado ao seu estado alterado aliado ao consumo de álcool".

O homem, sem antecedentes criminais, está sendo acusado de um crime contra um funcionário público.

