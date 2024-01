Avião com quase 400 pessoas a bordo em chamas no aeroporto de Tóquio

Um avião da Japan Airlines está em chamas, na manhã desta terça-feira (noite, na hora local), na pista do aeroporto internacional de Haneda, em Tóquio, no Japão. O incidente ocorreu depois da aeronave ter colidido com outra da Guarda Costeira ao pousar.

Um total de 379 pessoas, 367 passageiros e 12 tripulantes, que estavam a bordo do avião A350, proveniente de Hokkaido, revelou a NHK, foram retiradas em segurança do aparelho.

No caso da aeronave da Guarda Costeira onde seguiam seis pessoas - o comandante conseguiu escapar e as outras cinco foram encontradas momentos depois. Não se conhece o seu estado de saúde.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o fogo saindo das janelas e por baixo da aeronave ao longo da pista. O aeroporto de Haneda está, para já, encerrado.

Segundo o The Japan Times, desconhece-se a extensão dos danos. O avião encontra-se ainda totalmente envolvido pelas chamas.