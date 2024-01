Vídeo viral: Galinha põe ovo gigante, 3 vezes maior que o normal

Uma galinha de uma quinta de produção de ovos biológicos de Lecce, na Itália, botou um ovo gigante no dia 6 de janeiro. O ovo pesa 193 gramas, o que é três vezes mais do que um ovo normal.

A imagem do ovo, partilhada pelos proprietários da quinta no Facebook, está a deixar as redes sociais em alvoroço. No vídeo, vê-se o ovo a ser colocado em cima de uma balança, que regista o peso.

Os donos da quinta, que dá pelo nome Fattoria La Vegliese, recordam que o peso médio de um ovo é de 60 gramas.

A reação dos internautas é de grande espanto. "O que tem dentro desse ovo? Um dinossauro?", questionou mesmo um dos seguidores da página da quinta.

Por enquanto, o ovo permanece intacto, mas é muita a curiosidade para saber o que lá tem dentro. Os donos apostam em, pelo menos, duas gemas, algo que, não é tão raro assim.

Os donos da quinta dizem que a galinha que botou o ovo gigante é uma raça chamada Brahma, que é conhecida por produzir ovos grandes. No entanto, eles nunca tinham visto um ovo tão grande antes.

Eles acreditam que o tamanho do ovo pode ser devido a uma combinação de fatores, incluindo a raça da galinha, a sua dieta e as condições em que ela vive.

A quinta Fattoria La Vegliese é uma empresa familiar que produz ovos biológicos há mais de 20 anos.

