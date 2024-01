Carro desgovernado bate contra um café na Itália e faz sete feridos

Um carro desgovernado colidiu contra um café em Turim, Itália, na manhã desta segunda-feira. O acidente, que deixou sete feridos, aconteceu por volta das 9h30, horário local, enquanto os clientes tomavam café.

Os feridos foram todos considerados leves e receberam alta do hospital no mesmo dia.

Segundo a imprensa local, o carro seguia a 115 km/h no momento do acidente e teria colidido com outro carro momentos antes.

"Poderia ter sido uma verdadeira tragédia, pelo menos 10 pessoas poderiam ter morrido", disse Simona Carastro, filha do dono do café, à BBC.

"Agora só queremos poder reabrir o café o mais rápido possível, considerando os extensos danos materiais", acrescentou.

A polícia investiga agora as circunstâncias do acidente.

Terribile incidente a Torino Mirafiori Sud: scontro tra due auto, una finisce dentro un bar https://t.co/drmQ2VBw1c — LuigiGr (@LuigiGravagnone) January 22, 2024

