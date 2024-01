Incêndio na China mata 39 pessoas e deixa 9 feridos; veja as imagens

Pelo menos 39 pessoas morreram e nove ficaram feridas em um incêndio que deflagrou nesta quarta-feira (24) na província de Jiangxi, no sudeste da China.

As chamas começaram no subsolo de um espaço comercial, no distrito de Yushui, cerca das 15h24 (horário local), segundo a agência Associated Press (AP).

Para o local foram mobilizados 120 elementos de equipes de salvamento, incluindo bombeiros, polícia e administração local.

Várias pessoas feridas foram levadas para o hospital para tratamento de queimaduras e inalação de fumaça.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o pânico e o desespero vivido por quem estava dentro da loja.

As operações de busca e salvamento continuam em andamento.

As causas do incêndio estão sendo investigadas, segundo o governo local.

Leia Também: Voo é cancelado após pais exigirem que filho viajasse na primeira classe