Austrália vive perseguição policial de filme após tiroteio; veja

Dois homens, de 19 e 20 anos, foram presos e acusados de tentativa de homicídio após um tiroteio no centro de Brisbane, na Austrália, na noite de sábado (27). Um terceiro suspeito, um homem de 22 anos, ainda está foragido.

O tiroteio aconteceu por volta das 20h30, quando três homens em um carro se aproximaram de outro indivíduo e dispararam contra ele. Três pessoas ficaram feridas, incluindo a vítima do tiroteio e duas pessoas que estavam nas proximidades.

Os suspeitos fugiram do local e dirigiram-se para Darra, uma cidade vizinha. Lá, eles incendiaram o carro em que estavam.

A polícia local e outras autoridades juntaram-se para investigar o caso. Eles conseguiram prender dois dos suspeitos e recuperar uma arma de fogo.

Os dois homens presos foram acusados de 30 crimes, incluindo tentativa de homicídio, posse ilegal de arma de fogo e incêndio criminoso. Eles tiveram a fiança recusada e deverão comparecer ao Tribunal de Brisbane na segunda-feira (29).

A polícia está pedindo a qualquer pessoa que tenha informações sobre o caso que entre em contato com as autoridades.

Vídeo mostra fuga e detenção dos suspeitos

A polícia divulgou um vídeo do tiroteio e da fuga dos suspeitos. O vídeo mostra o carro dos suspeitos arrancando em alta velocidade. Depois, os suspeitos são vistos fugindo a pé quando a polícia se aproxima.

Além de mostrar a detenção de um dos homens, o vídeo mostra ainda o carro incendiado pelos suspeitos.

O caso está sendo investigado

A polícia ainda está investigando as circunstâncias do tiroteio. As autoridades acreditam que o ataque foi direcionado, mas ainda não sabem o motivo.

