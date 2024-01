Nova Deli recebe festival de nove dias com muita cor e alegria, veja

Nova Deli, na Índia, está em festa desde o dia 22 de janeiro, com a realização do Bharat Parv Festival, um dos eventos culturais mais importantes do país.

Este ano, o festival vai até o dia 31 de janeiro, totalizando nove dias de celebração.

O "megaevento", como é descrito pela imprensa indiana, é organizado pelo Ministério do Turismo e atrai milhões de pessoas todos os anos.

Um dos pontos altos do festival é o Desfile do Dia da República, que aconteceu no dia 27 de janeiro. O desfile contou com muita música, dança e carros alegóricos.

Além do desfile, o festival também apresenta diversas apresentações culturais, desde música a outros tipos de arte.

Há ainda uma praça de alimentação com comida variada e muito artesanato.

