Avião derrapa em pista com gelo no aeroporto da Lituânia. Veja o vídeo

Um Airbus A320-200 com 185 pessoas a bordo, sendo 179 passageiros e seis tripulantes, protagonizou um momento assustador no sábado (4) ao derrapar em uma pista com gelo no aeroporto de Vilnius, na Lituânia. A aeronave chegou a sair da pista e passar por uma área de grama lamacenta antes de retornar à pista e seguir para um local seguro, onde os passageiros desembarcaram sem ferimentos.

O momento em que o avião 'escorregou' na pista foi capturado em vídeo, mostrando a aeronave perdendo o controle e saindo da pista. O áudio da conversa entre o piloto e a torre de controle do aeroporto também foi divulgado, com o controlador aéreo alertando o piloto sobre a situação e o piloto respondendo com certo sarcasmo.

O incidente causou a suspensão das operações no aeroporto por várias horas. As autoridades estão investigando o caso para determinar as causas do acidente.

Assista ao vídeo do incidente:

