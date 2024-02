Sebastián Piñera estaria pilotando o helicóptero que caiu

O ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera, morreu nesta terça-feira (6) após a queda do helicóptero que o transportava. O acidente aconteceu a cerca de 400 metros da casa de um amigo de Piñera, com quem ele havia almoçado momentos antes.

Segundo relatos da imprensa internacional, Piñera pilotava o helicóptero Robinson R66 Turbine quando este caiu por volta das 15h30 (horário local) na cidade de Ilhue, no Lago Ranco. A queda teria sido provocada pelas fortes chuvas que atingiam a região.

Outras três pessoas estavam a bordo do helicóptero e ficaram feridas. Elas conseguiram saltar da aeronave antes da queda e foram resgatadas pelos serviços de emergência. Entre os feridos está a irmã de Piñera.

O empresário José Cox, amigo de Piñera, teria insistido para que ele não voasse devido às condições climáticas. No entanto, o ex-presidente optou por tentar pilotar o helicóptero até sua casa, que ficava do lado oposto do lago.

A morte de Piñera foi confirmada pela ministra do Interior do Chile, Carolina Tohá. O governo chileno decretou luto oficial de três dias.

Sebastián Piñera tinha 74 anos e foi presidente do Chile por dois mandatos, de 2010 a 2014 e de 2018 a 2022. Ele era um empresário de sucesso antes de entrar na política.

O jornal La Tercera revelou que a aeronave foi encontrada a 40 metros de profundidade.

Leia Também: Ex-presidente do Chile Sebastián Piñera morre em acidente de helicóptero