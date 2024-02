Condições desumanas: casal preso por negligência infantil choca a Espanha

A Polícia Nacional divulgou imagens impactantes da residência onde viviam duas irmãs, de seis e oito anos, em Palência, na comunidade autônoma de Castela e Leão, na Espanha.

O vídeo, disponível na galeria acima, revela as condições insalubres da casa, com lixo espalhado pelo chão e móveis, resultando em sujeira e infestação de insetos. As autoridades também informaram que as meninas estavam ausentes da escola desde meados de janeiro.

Como consequência, um casal foi detido e acusado de abandono de menores e negligência infantil. O alerta foi dado por uma gerente de supermercado no sábado passado, ao perceber as meninas sujas e seminuas comprando comida.

Quando os policiais chegaram, as menores já estavam sob os cuidados dos funcionários. Diante da precariedade das condições, ambas foram levadas à delegacia, onde receberam roupas adequadas. O pai foi detido como suspeito de abandono de menores.

As meninas foram encaminhadas às urgências do Hospital de Río Carrión, onde exames confirmaram boa saúde. Posteriormente, foram entregues aos Serviços Sociais. O pai foi liberado por motivos médicos, mas deve se apresentar quando necessário. A mãe, que estava fora da cidade, foi detida no domingo e posteriormente libertada.

