Aurora boreal ilumina céu noturno da Escócia; veja as imagens

Uma aurora boreal de tirar o fôlego iluminou o céu noturno da Escócia na noite passada. O momento mágico foi capturado em diversas imagens que circulam nas redes sociais, mostrando os tons vibrantes de verde e vermelho que tomaram conta do céu.

O fenômeno foi relatado principalmente no norte da Escócia, em áreas como Loch Ness e Fort Augustus. No entanto, relatos nas redes sociais indicam que as luzes também foram vistas no extremo sul da Cornualha, na Inglaterra.

De acordo com a Sky News, a aurora boreal é um fenômeno natural que ocorre quando partículas carregadas do Sol, transportadas pelos ventos solares, interagem com a atmosfera terrestre. O campo magnético do planeta guia essas partículas para as regiões polares, onde elas produzem o efeito luminoso.

O Royal Observatory Greenwich explica que as cores da aurora boreal variam de acordo com o gás que interage com as partículas solares. O verde, a cor mais comum, é resultado da interação com o oxigênio, enquanto tons de roxo, azul e rosa são causados ​​pelo nitrogênio.

O Met Office, serviço meteorológico do Reino Unido, indica que os melhores lugares para observar a aurora boreal no país são:

Escócia

Norte da Inglaterra

Norte do País de Gales

Irlanda do Norte

Leia Também: Vídeo mostra o violento regresso à Terra de cápsula espacial