Vídeo mostra incêndio que atingiu prédio no Recife

Um incêndio de grandes dimensões atingiu, na noite de quinta-feira (28), num prédio em construção no bairro Torre, em Pernambuco, Recife.

Os Bombeiros foram acionados, tendo enviado várias equipes para o local. Já no início da manhã desta sexta-feira (29), os bombeiros confirmaram que as chamas já estavam controladas.

De acordo com a CNN Brasil, enquanto ocorriam os trabalhos começou a chover, o que ajudou no combate às chamas.

Foram divulgadas nas redes sociais imagens que mostram que o incêndio começou no topo do edifício, tendo depois se propagado aos andares de baixo.

A governadora do estado Raquel Lyra fez uma publicação na rede social X afirmando que estava acompanhando a situação e deixou a garantia de que os bombeiros no local estavam trabalhando para asseguar "que todas as pessoas que moram na área fiquem em segurança".

Acompanhando junto às forças de segurança pública a situação do prédio em construção que está em chamas, no bairro da Torre, no Recife. O Corpo de Bombeiros está atuando no local, e cuidando para que todas as pessoas que moram na área fiquem seguras. — Raquel Lyra (@raquellyra) March 29, 2024

De acordo com o G1, o prédio estava vazio na hora em que as chamas se deflagraram, não houve registro de feridos.

