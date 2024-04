Mulher é detida a bordo após reação bizarra viralizar; confira

Uma mulher protagonizou um momento bizarro e viralizou nas redes sociais após ter um ataque exagerado quando detida por agentes da polícia a bordo de um avião da Spirit Airlines. O incidente aconteceu no dia 23 de março em Las Vegas, EUA.

Em um vídeo que circula online, agentes da Polícia Metropolitana de Las Vegas se aproximam da mulher e solicitam que ela os acompanhe para fora do avião. O motivo da detenção não foi esclarecido, mas a reação da passageira foi completamente desproporcional.

Gesticulando de forma exagerada, a mulher gritava e fazia caretas, comparando-se à personagem "Máscara" interpretada por Jim Carrey.

A situação se tornou ainda mais caótica quando os assistentes de bordo pediram a todos os passageiros que desembarcassem do avião, para desagrado da maioria. "Eu posso sair com meus próprios pés. Porque estão me algemando?", questiona a mulher gesticulando de forma exagerada ao mesmo tempo que exclama que "liberdade é tudo aquilo que lhe importa".

O vídeo rapidamente viralizou e gerou diversas reações nas redes sociais. Muitos questionaram o que teria acontecido com a mulher para que ela tivesse um comportamento tão bizarro. Alguns internautas brincaram que ela poderia ter sido "possuída por um espírito" durante o voo.

O incidente causou um atraso no voo da Spirit Airlines. A mulher foi detida pela polícia e ainda não há informações sobre o que aconteceu com ela após a detenção.

