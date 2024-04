Terceiro corpo de vítima de queda de ponte em Baltimore, é encontrado

Na última sexta-feira (5), autoridades de Baltimore, nos Estados Unidos, resgataram o corpo de Maynor Suazo-Sandoval, um dos trabalhadores que estava desaparecido após a queda da ponte Francis Scott Key no dia 26 de março.

Sandoval foi o terceiro corpo a ser encontrado, confirmando as piores expectativas e encerrando a busca por sobreviventes. O Prefeito de Baltimore, Brandon M. Scott, agradeceu aos socorristas pelo empenho na operação de resgate e expressou sua solidariedade às famílias dos demais trabalhadores ainda desaparecidos.

"Embora eu me console sabendo que isso nos aproxima um passo do encerramento, meu coração continua com todas as famílias que ainda esperam ansiosamente por seus entes queridos", disse o Prefeito em comunicado.

A ponte Francis Scott Key desabou na madrugada de 26 de março após a colisão de um navio de carga com um dos seus pilares. Aproximadamente 20 pessoas, incluindo Sandoval, caíram na água junto com veículos.

O Governador de Maryland declarou estado de emergência após o acidente, e as autoridades confirmaram que todos os desaparecidos foram dados como mortos.

Sobre a Ponte:

A ponte Francis Scott Key, com quase 3 km de extensão, foi inaugurada em 1977 e leva o nome do autor do poema "The Star-Spangled Banner", que deu origem ao hino dos Estados Unidos. A estrutura, que também conta com uma ponte elevadiça, fica próxima ao porto de Baltimore, um importante centro de navegação na Costa Leste.

Leia Também: Tripulação continua retida no navio que se chocou contra ponte nos EUA

Leia Também: Começam os trabalhos para retirar os destroços da ponte de Baltimore

Leia Também: "Milagre": Sobrevivente do colapso de ponte de Baltimore "não sabe nadar"

Leia Também: Funcionários começam a cortar restos da ponte de Baltimore; veja o vídeo