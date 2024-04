Dois mil anos após erupção vulcânica são encontradas pinturas em Pompeia

Uma equipe de arqueólogos descobriu pinturas raras na cidade de Pompeia, na Itália, dois mil anos após uma erupção vulcânica devastar parte da região.

Essas pinturas apresentam várias figuras gregas proeminentes, incluindo Helena de Troia, e, segundo os arqueólogos informaram ao BC, os afrescos podem ser alguns dos melhores já encontrados nas ruínas do local.

Vale lembrar que a antiga cidade romana de Pompeia foi soterrada pela erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C.

A equipe responsável pela descoberta está agora agindo rapidamente para proteger os achados, com algumas das pinturas sendo transportadas para um armazém.

Pompéia:

Pompeia é uma antiga cidade romana localizada na região da Campânia, no sul da Itália, próxima à cidade de Nápoles. A cidade foi destruída de forma catastrófica em 79 d.C. pela erupção do Monte Vesúvio. Este vulcão entrou em erupção repentinamente, cobrindo Pompeia e suas redondezas com cinzas vulcânicas e lava, preservando assim muitos aspectos da vida cotidiana da época. A descoberta dessas raras pinturas adiciona mais uma camada de fascínio à história já rica e complexa dessa cidade antiga.

Leia Também: Hospital registra 8 bebês nascidos em 8 de abril durante eclipse solar