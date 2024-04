Em Roma, bunker de Mussolini reabre ao público; veja como é por dentro

Um bunker originalmente construído para proteger Benito Mussolini foi reaberto ao público, oferecendo uma viagem única pelo local destinado a abrigar um dos maiores líderes fascistas europeus.

Localizada na Villa Torlonia, em Roma, a estrutura subterrânea composta por três áreas começou a ser construída quando a Itália entrou na Segunda Guerra Mundial, em 1940.

Antes de se tornar um bunker, uma das áreas era uma adega de vinhos. No ano seguinte, foi adicionado um abrigo antiaéreo. As divisões eram revestidas com 120 centímetros de concreto armado, equipadas com portas antissépticas e sistemas de purificação e troca de ar.

Conforme a guerra avançava, Mussolini planejou uma estrutura ainda mais resistente, que acabou não sendo concluída. Localizada a seis metros de profundidade e com um formato de cruz, ela consistia em corredores de 15 metros de comprimento e 2,5 metros de largura, com paredes reforçadas por quatro metros de concreto.

Embora a construção tenha começado em 1942, não foi concluída quando o líder fascista foi capturado em 1943, faltando apenas o sistema de ventilação.

O bunker foi aberto ao público pela primeira vez em 2006, mas fechou suas portas dois anos depois, reabrindo esporadicamente nos anos seguintes.

Em 2021, foi aberto novamente, agora recebendo visitantes para uma exposição especial que destaca o bombardeio em San Lorenzo, onde estima-se que cerca de três mil civis perderam a vida.

Os visitantes podem desfrutar de uma experiência imersiva, com a recriação de um ataque aéreo.

As visitas estão disponíveis em todos os dias, exceto aos sábados, e podem ser agendadas pelo site, com duração de 50 minutos.



Mussolini

Benito Mussolini foi um político italiano que liderou o país como o ditador fascista durante grande parte da primeira metade do século XX. Fundador do movimento fascista italiano, Mussolini se tornou primeiro-ministro em 1922 e, posteriormente, estabeleceu um regime autoritário conhecido como o Estado Fascista. Ele liderou a Itália na Segunda Guerra Mundial, aliando-se inicialmente à Alemanha nazista de Adolf Hitler, mas acabou sendo deposto em 1943 e executado em 1945. Mussolini é frequentemente lembrado por sua figura autoritária e seu papel na ascensão do fascismo na Europa.





