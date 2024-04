Aliado de Trump compara Biden a cadáver levado a banco no Brasil

O caso do homem que foi levado a uma agência bancária no Rio de Janeiro, Brasil, já sem vida, ganhou destaque internacional e até mesmo chamou a atenção no cenário político dos EUA.

Isso porque um aliado de Donald Trump decidiu usar o caso para criticar Joe Biden.

Ryan Fournier, cofundador do grupo de apoio ao ex-presidente 'Students for Trump', teria comentado sobre um dos vídeos do incidente nas redes sociais, fazendo comparações entre o 'Tio Paulo' e Joe Biden.

“Make him President [Façam dele presidente]”, escreveu o homem nas redes sociais, conforme relatado pelo Metrópoles, sugerindo que o cadáver, mesmo sem vida, "parece mais vivo do que Joe Biden".







Make him President. — Ryan Fournier (@RyanAFournier) April 17, 2024

Recorde-se que o caso que chocou o mundo aconteceu em Bangu, quando uma mulher terá, alegadamente, levado o tio já morto a um banco para tentar contrair um empréstimo em seu nome.

