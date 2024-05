Milhares de pessoas comparecem ao funeral do presidente do Irã; veja

Uma grande multidão, majoritariamente vestida de preto, participa das cerimônias fúnebres do Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, que ocorrem nesta quarta-feira em Teerã.

Grandes faixas foram erguidas, saudando Raisi como "o mártir", enquanto outras mensagens diziam "adeus ao servidor dos desfavorecidos".

De acordo com a agência de notícias AFP, os moradores de Teerã receberam mensagens telefônicas incentivando-os a "participar do funeral do mártir".

Os meios de comunicação estatais informaram que, após a cerimônia na Universidade de Teerã, os caixões serão levados para a grande Praça Enghelab, no centro da cidade, e depois para a Praça Azadi. De Teerã, os corpos seguirão para Mashhad, cidade natal de Raisi no nordeste do país, onde ele será sepultado.

Confira as imagens na galeria.

O Irã decretou cinco dias de luto em memória de Raisi, Amirabdollahian e outros funcionários iranianos que morreram no acidente de helicóptero ocorrido no último domingo.





