Haja nervos: Rotas de voos com mais turbulências do Brasil e do mundo! - Turbulência é um movimento irregular do ar resultante de redemoinhos e correntes verticais, que faz com que a aeronave trema. Mas, embora turbulências severas possam ser perigosas, elas são incrivelmente raras. Ainda assim, independentemente de você ser um passageiro nervoso ou não, a turbulência pode ser uma experiência perturbadora no meio do voo. Um minuto você está navegando suavemente e, do nada as coisas começam a ficar esburacadas. Embora a turbulência seja comum, existem algumas rotas de voo em que os viajantes experimentam mais a experiência do que outras. Bateu curiosidade? Confira esta galeria para descobrir as rotas de voo mais turbulentas do mundo. Já passou por turbulência forte em algum lugar fora desta lista?

