Pressionado pela Threads, Elon Musk quer mais novidades no Twitter

O Twitter poderá em breve lançar novas funcionalidades sugeridas por usuários, possivelmente como forma de lidar com a concorrência do Threads, a nova rede social recentemente lançada pela Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp).

O proprietário da empresa de tecnologia, Elon Musk, afirmou em resposta a um usuário da rede social que em breve será possível receber por e-mail os tweets salvos na área de marcadores. Alegadamente, essa sugestão foi enviada por um usuário do Twitter.

Segundo a jornalista Zoë Schiffer, do site Platformer, o líder do Twitter enviou um e-mail aos funcionários da empresa indicando que é necessário lançar melhores funcionalidades de forma mais rápida.

Fica evidente que a pressão adicional do Threads está sendo sentida pela liderança do Twitter.

Use bookmark button. Coming soon, your week’s bookmarks will be emailed to you per a user’s suggestion.