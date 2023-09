Van Damme estará presente em 'Mortal Kombat 1'

A produtora NetherRealm anunciou que em ‘Mortal Kombat 1’ será possível jogar com Jean-Claude Van Damme. Mais precisamente, usar uma ‘skin’ (com aparência e voz) do ator no lutador Johnny Cage.

Vale recordar que Van Damme serviu de inspiração para o clássico lutador de ‘Mortal Kombat’. O criador de ‘Mortal Kombat’, Ed Boon, marcou presença num dos mais recentes episódios da série ‘Hot Ones’ no YouTube, onde explicou que desde o primeiro jogo que tenta ter o ator belga representado.

Esta ‘skin’ de Johnny Cage inspirada em Jean-Claude Van Damme estará disponível para os compradores da Premium Edition de ‘Mortal Kombat 1’. O jogo tem lançamento marcado para o dia 19 de setembro na PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch e PC.

Pode ver acima o trailer de apresentação desta novidade para ‘Mortal Kombat 1’.

Leia Também: ChatGPT em crise? Site da IA tem cada vez menos visitas