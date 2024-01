Samsung apresenta televisão transparente; veja como funciona

A Samsung aproveitou o início do Consumer Electronics Show (CES) para desvendar a sua primeira televisão com tela transparente, com o protótipo tendo direito a ser demonstrado em vídeo.

A tela em questão conta com tecnologia MicroLED e, como pode ver no vídeo acima, lhe permite ver o conteúdo do que está sendo mostrado, assim como o fundo que está atrás da televisão.

Como refere o GSMArena, a Samsung diz que este protótipo é o resultado de seis anos de pesquisa e desenvolvimento mas, infelizmente, ainda não há uma previsão para a produção e lançamento.

