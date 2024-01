YouTube e Spotify 'falham' lançamento no Vision Pro

Depois de ser anunciado que a Netflix não lançará uma app dedicada para o Vision Pro da Apple no lançamento, foi confirmado que mais duas apps populares também não terão uma versão para o primeiro dispositivo de realidade virtual e aumentada da ‘Empresa da Maçã’.

A Bloomberg adianta que o YouTube e o Spotify não terão versões das suas apps no dia 2 de fevereiro, o que significa que os utilizadores deste produto da Apple terão de aceder a estes dois serviços por via do navegador de Internet.

Vale notar que o Vision Pro ficará disponível apenas nos EUA, onde terá um preço de 3.499 dólares (17 mil reais).

Leia Também: Cão resgata dono de lago congelado com a ajuda da polícia nos EUA