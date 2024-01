Cão resgata dono de lago congelado com a ajuda da polícia nos EUA

Um homem do Michigan, nos EUA, foi resgatado de um lago congelado, na quinta-feira (18), graças à ajuda do próprio cão.

O alerta foi dado por populares, que perceberam a presença do homem na água. Num vídeo, compartilhado pela Polícia do Michigan, é possível ver um dos agentes trabalhando com Ruby para retirar o homem.

Segundo a NBC News, quando a polícia chegou ao local não conseguiu chegar perto do homem, devido ao gelo. Assim sendo, Ruby entrou em ação.

O polícia pediu ao homem que mandasse o cão ir até ele. Depois de o cão se aproximar, o polícia prendeu-lhe na coleira um disco de resgate, que estava agarrado a uma corda.

O dono do cão voltou a chamá-lo e o animal voltou para perto do homem, de forma a que o policial conseguisse, depois, puxar os dois.

“As ações rápidas do agente, juntamente com a ajuda do Ruby, fez com que o resgate no gelo fosse um sucesso. O homem ficou na água aproximadamente 16 minutos”, disse a polícia.

