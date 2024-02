Samsung revela o Galaxy Ring; veja as imagens do anel inteligente!

Depois de ter dado um pequeno vislumbre do seu relógio inteligente em janeiro e de ter confirmado que o ‘gadget’ marcaria presença no Mobile World Congress esta semana, a Samsung finalmente deu a oportunidade de vermos o Galaxy Ring.

Este anel inteligente da Samsung tem previsão de lançamento para o final do ano e, tal como outros dispositivos deste gênero, tem como objetivo ocupar um espaço no segmento dos ‘wearables’ dedicados à área da saúde e do bem-estar.

A Samsung disse ainda não estar pronta para desvendar especificações do Galaxy Ring mas, de acordo com o site The Verge, sabe-se que o anel contará com baterias entre os 14,5mAh e os 21,5mAh. O representante da tecnológica sul-coreana também confirmou que pretende que o Galaxy Ring seja capaz de reunir dados de sono, frequência cardíaca, movimento e de respiração.

Teremos de aguardar que a Samsung revele mais informações sobre o Galaxy Ring mas, por enquanto, pode ver as fotografias do anel inteligente que andam a circular na web.