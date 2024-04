Além do eclipse, também será possível ver o ‘Cometa do Diabo’

Os norte-americanos terão a oportunidade de testemunhar um eclipse solar total nesta segunda-feira, dia 8, um fenômeno que será ainda mais impressionante com a aparição do chamado 'Cometa do Diabo'.

Conforme relatado pelo site da NASA, o cometa 12P/Pons-Brooks recebeu esse nome devido a uma explosão que o deixou com uma aparência mais assimétrica. Este cometa só pode ser observado uma vez a cada 71 anos, e no dia 21 de abril fará sua maior aproximação ao Sol, passando a apenas 119,7 milhões de quilômetros de distância da estrela central do nosso Sistema Solar.

"Durante o eclipse total, quando o céu escurecer, você poderá ver o planeta mais brilhante, Vênus, surgindo ao lado do Sol. Do outro lado do Sol, estará o segundo planeta mais brilhante, Júpiter. E se o cometa Pons-Brooks estiver brilhante o suficiente, será possível vê-lo entre Júpiter e o Sol, mas mais próximo de Júpiter", menciona o site EarthSky.org.

Após essa passagem, o cometa 12P/Pons-Brooks só será visível da Terra novamente no ano de 2095.

