Grávida de 17 anos morre eletrocutada após pisar fio ao sair do banho

Uma jovem de 17 anos, que estava grávida de nove meses, morreu vítima de choque elétrico numa residência em Campina Grande, Paraíba.

Segundo o relato do marido da vítima, citado pelo T5, a jovem teria saído do banho quando pisou o fio de uma extensão elétrica que estava emendado com fita isolante e levou o choque. Nesse momento, o homem ouviu um barulho muito forte e encontrou com a companheira no chão.

Após ter dado o alerta, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram em auxílio da vítima, mas, ao chegarem ao local, encontraram a jovem já morta. O feto também não sobreviveu ao incidente.

De acordo com as autoridades, o caso está a ser tratado como acidente e a polícia lamenta a tragédia. No entanto, será aberto um inquérito, acrescentaram.