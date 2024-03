Saiba porque Eva Mendes não acompanhou Ryan Gosling no Oscar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dono da performance mais marcante do Oscar 2024, Ryan Gosling só não foi aplaudido de perto pela mulher, Eva Mendes.

A companheira do Ken na vida real ficou em casa no domingo à noite, torcendo pelo marido apenas pela TV. Em seu perfil no Instagram, Eva postou uma foto vestindo o icônico paletó pink que Ryan usou na apresentação e escreveu: "Você levou o Ken até o Oscar, RG. Agora venha para casa, precisamos colocar as crianças para dormir".

Ryan, 43, que estava indicado à estatueta de melhor ator coadjuvante por "Barbie", foi à premiação com a irmã, Mandi Gosling, e a mãe, Donna Gosling.

Segundo a revista "People", Eva Mendes, 50, é avessa a esse tipo de evento e sente que sua época de tapetes vermelhos já passou.

"O glamour das premiações, fotógrafos, isso não é mais interessante para ela. Ela entende que é o trabalho de Ryan, mas não é o momento dela. Ela está contente cuidando da família", disse à revista uma fonte ligada à atriz.

Juntos há 12 anos e pais de Esmeralda, 9 e Amada, 7, o casal tem como prioridade a criação das filhas, afirma a revista. "Eles fazem o possível para estar fora dos holofotes como casal. Claro que Eva está orgulhosa e feliz por Ryan, mas ela ainda vê isso como um trabalho. Parece uma maneira feliz e saudável de viver. Eles se amam muito", acrescentou a fonte.

O filme "Barbie" foi indicado em nove categorias e ganhou com Melhor Canção Original, "What Was I Made For?" interpretada por Billie Eilish.

