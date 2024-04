Astrid Fontenelle revela ter sentido raiva ao sair do Saia Justa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Astrid Fontenelle revelou não ter recebido bem a notícia de que seria dispensada do Saia Justa, programa que apresentou durante 11 anos no GNT.

A saída foi anunciada em novembro de 2023, depois de 528 programas com ela à frente.

"No final do ano passado, quando anunciei minha saída do GNT e saí de féria Desde a semana passada, no entanto, a apresentadora prepara uma nova atração para o canal, um programa de entrevista com mulheres que deve estrear no segundo semestre.

"Voltei muito antes do que imaginava e estou recomeçando um novo projeto autoral. Nem nos melhores sonhos", escreveu.

Ela também falou sobre a saída em entrevista ao podcast Futeboteco.

"Eu fui pega de surpresa, você também?", perguntou ao apresentador Rodolfo Gomes.

A decisão de tirá-la da atração foi tomada com o objetivo de renovar o programa. "Mas não mudaram todas as peças do jogo. Mudaram duas peças", lembrou.

Além dela, a cantora e atriz Larissa Luz também deixou o sofá de debates. Gabriela Prioli e Bela Gil foram mantidas. No sábado (13) foi anunciado o nome da jornalista Rita Batista para o programa. A nova âncora ainda não foi divulgada.

Também no GNT, Astrid apresenta o Chegadas e Partidas, que flagra passageiros e seus acompanhantes em aeroportos e em 2023 estreou como um quadro do Fantástico (Globo).

