Os casais famosos mais inesperados dos últimos tempos!

Talulah Riley - As coisas mudaram em Hollywood e celebridades que achávamos saber alguma coisa estão nos surpreendendo a cada dia. Famosos estão misturando estética, gêneros, interesses e gerações e nos deixam de queixos caídos com seus novos pares. Alguns casais parecem até que saíram daqueles sorteios de amigo oculto de fim de ano, sabe? Totalmente aleatórios! Recentemente, a atriz britânica Talulah Riley ficou noiva do ator britânico Thomas Brodie-Sangster. Até aí tudo bem. Nem parece um casal tão inesperado assim. Mas o que faz esse casal ser tão surpreendente são suas antigas associações. A atriz de 'Westworld', Talulah Riley, já foi casada com Elon Musk – duas vezes! Eles estiveram juntos de 2010 a 2012 e depois de 2013 a 2016. Quando se casaram, Riley tinha apenas 25 anos, enquanto Musk tinha 39. Agora, Riley tem 37 anos e está noiva de um homem (ligeiramente) mais jovem. Brodie-Sangster é frequentemente lembrado por seus inúmeros papéis como ator mirim, em filmes como 'Simplesmente Amor' (2003) e 'Nanny McPhee - A Babá Encantada' (2005). Apesar do rosto de bebê, o astro já é bem grandinho: 33 anos. Mais recentemente, ele interpretou o papel do renegado gênio do xadrez, Benny Watts, em 'O Gambito da Rainha'. Riley e Brodie-Sangster começaram a namorar enquanto trabalhavam juntos na minissérie 'Pistol', de 2022, na qual interpretam o casal punk rock Malcolm McLaren e Vivienne Westwood. "Muito feliz em compartilhar que, depois de dois anos de namoro, Thomas Brodie Sangster e eu estamos noivos!" Riley tuitou em 27 de julho de 2023. "Parabéns!", respondeu Elon Musk com um emoji de coração. Ele e Riley ainda são bons amigos. Essas estrelas estão abraçando o amor onde o encontram, quer isso signifique ter uma chance romântica com um antigo melhor amigo ou sair com alguém completamente fora do padrão a que está acostumado. Clique na galeria para ver outros affairs e relacionamentos inesperados dos famosos nos últimos anos!

