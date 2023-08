Princesa Diana também usou padrão 'controverso' de Meghan Markle

Meghan Markle surpreendeu tudo e todos com o visual que escolheu para usar no dia em que completou 42 anos de vida (em 4 de agosto). Para jantar em um restaurante italiano em Montecito, Califórnia, onde vive com o marido, o príncipe Harry, e os filhos, a duquesa de Sussex elegeu um modelo da marca Posse (todos os detalhes aqui).

O padrão às riscas preto e branco gerou controvérsia entre os admiradores da ex-atriz. Se por um lado houve quem adorasse a escolha mais arrojada, por outro surgiu também quem dissesse que o padrão não favorecia a duquesa de Sussex.

No entanto, e voltando atrás no tempo, percebe-se que outra figura da realeza britânica surgiu num evento público com este mesmo padrão: a princesa Diana.

A mãe de Harry usou um vestido às riscas de Roland Klein para uma visita à Music College of the Victorian College of the Arts, durante uma viagem pela Austrália, em janeiro de 1988.

Quem vestiu melhor?

© Anwar Hussein/Getty Images

© Jayne Fincher/Princess Diana Archive/Getty Images