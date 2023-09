Após serem vistos juntos, DiCaprio estaria namorando com Vittoria Ceretti

Depois de no passado mês de agosto Leonardo DiCaprio ter sido novamente notícia porque foi visto passeando com Vittoria Ceretti, agora as notícias em destaque 'lá fora' falam de um romance.

De acordo com o Page Six, a relação do ator, de 48 anos, com a modelo, de 25, estaria ficando séria com o surgimento de um suposto namoro entre os dois.

Quem o diz é uma fonte próxima do casal. "Eles têm passado muito tempo juntos nos últimos meses e estão gostando de se conhecerem num nível mais profundo", conta.

