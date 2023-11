Nem Taylor Swift escapou: Famosos atingidos por coisas aleatórias! - Muitas celebridades ficam tão expostas pela fama que acabam não só sendo perseguidas por fãs obsessivos como até mesmo agredidas por seus seguidores. As estrelas da música, por exemplo, são as personalidades que ficam mais vulneráveis a surpresas em pleno palco. Imagina ser recebido pela plateia com ovos, garrafas e até granadas? Parece bizarro, mas isso aconteceu de verdade! Em 2023, os fãs pareceram estar forçando os limites da segurança física e do bom senso. Tentativas de jogar itens que podem ser presentes ou lembranças pessoais no palco feriram várias estrelas em um curto espaço de tempo. Mas mesmo os Swifties, alguns dos fãs mais leais que existem, surpreenderam Taylor Swift - e não de uma forma positiva. Durante seu show da 'Eras Tour' em Buenos Aires, Argentina, no dia 12 de novembro, a diva pop notou que um presente foi jogado no palco. A cantora imediatamente se dirigiu à multidão, dizendo: "E só porque comunicação significa ter limites gentis e saudáveis ​​– realmente me assusta quando coisas são jogadas no palco". Sem querer ferir os sentimentos de ninguém, a estrela continuou: "Adorei que você trouxe presentes, e isso é tão legal, mas você pode, por favor, não jogá-los no palco?". Taylor explicou calmamente que os dançarinos poderiam tropeçar neles. "Eu amo vocês", finalizou. Relembre outros astros e estrelas que foram alvos (muitas vezes da fúria) de pessoas sem noção. Na galeria, você ficará surpreso com todos os tipos de coisas bizarras que já jogaram nos famosos!

© Getty Images