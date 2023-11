O que os famosos compraram com seus primeiros salários? - Você se lembra no que gastou após receber o seu primeiro salário? Um celular de última geração, tablet, videogame, roupas ou investiu esse dinheiro em uma viagem? É fato que dá vontade de comprar tudo quando somos remunerados por um trabalho, que acabamos de começar. As celebridades não são diferentes da gente e se deram alguns mimos assim que embolsaram suas primeiras gratificações ou cachês. Já outros famosos foram mais controlados em suas escolhas. Curioso? Na galeria, saiba o que as estrelas compraram com os primeiros salários!

© Getty Images