De cara lavada: Famosas que não se importam de sair sem maquiagem - Há uma tremenda pressão sobre as celebridades para parecerem absolutamente impecáveis o tempo todo, especialmente para as mulheres. As estrelas desta lista estão constantemente sendo fotografadas e observadas, mas elas construíram um senso saudável de autoestima, estão confiantes com suas aparências e não se importam em "sair ao natural" quando a vontade bate - não usam base ou usam muito pouca maquiagem em geral. Desejamos mais poder ainda para essas mulheres por desafiar padrões de beleza irreais! Para ver de quais celebridades estamos falando, clique nesta galeria.

© Getty Images