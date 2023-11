Mulheres bem-sucedidas que nunca se casaram: Quem é a brasileira? - Durante séculos, o casamento foi socialmente esperado e, para as mulheres, envolvia abrir mão de muitos direitos pessoais. Os maridos eram geralmente considerados superiores às esposas em quase todas as situações, o que exigia um enorme sacrifício da liberdade feminina. No entanto, ao longo da história, muitas mulheres inspiradoras, bem-sucedidas e inovadoras optaram por não se casar - incluindo uma icônica personalidade brasileira! Felizmente, já passamos dessa era, mas, apesar desse progresso, o mundo ainda vê as mulheres como incompletas só porque não se casarem. Como um lembrete de que as mulheres podem viver vidas fenomenais e inspiradoras sem casamento, clique na galeria a seguir e surpreenda-se!

