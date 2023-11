Celebridades que têm transtorno bipolar - O transtorno bipolar afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Os sintomas da condição, que já foi conhecida como doença maníaco-depressiva, incluem mudanças de humor, variando de alterações leves a extremas. Inclusive, vários famosos convivem com o problema de saúde mental, a exemplo do rapper Kanye West. Na galeria, conheça outras celebridades que já falaram de suas lutas com o transtorno bipolar.

© <p>Getty Images/TV Globo</p>